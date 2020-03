Rio - Faustão caprichou no estilo para apresentar o "Domingão" neste final de semana. O apresentador está acostumado a usar umas camisetas bem chamativas, cheias de estampas, mas preferiu um tom mais neutro e apostou no preto. Isso porque o grande destaque no look do apresentador era o tênis.

Faustão usou um tênis vermelho e preto, com um solado gigante e chegou a ficar entre os tópicos mais comentados do Twitter por conta do calçado. Os internautas compararam o apresentador com um Transformer. E parece que o apresentador tem várias opções de cores. No ano passado, ele usou o mesmo modelo, só que amarelo.

O tênis é da marca Prada e sai por cerca de R$ 4,1 mil.