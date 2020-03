Rio - Ilze Scamparini, correspondente da Globo na Itália, ficou emocionada durante sua participação no "Bom Dia Brasil", na manhã desta terça-feira, ao falar sobre os impactos do coronavírus. A Itália é o país mais afetado pela epidemia de covid-19. O país contabiliza mais de 400 mortes e hoje vive seu primeiro dia de isolamento total.

Ilze não segurou a emoção enquanto relatava a situação do país, que está com ruas desertas e monumentos fechados. "É uma situação difícil de definir. Você não pode deixar ninguém entrar na sua casa, existe um medo coletivo que une as pessoas, mas que, ao mesmo tempo, as separa", disse a jornalista.

A voz da repórter ficou embargada ao falar sobre a falta de equipamentos em hospitais. "Você não sabe se vai sobrar uma máquina para você respirar, se você desenvolver a forma mais grave da covid-19", afirmou. "Espanha, França e Alemanha são países que registram mais de mil casos. O governo espanhol suspendeu as aulas por duas semanas", continuou.

Os internautas comentaram a emoção de Ilze Scamparini nas redes sociais.