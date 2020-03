Rio - A noite "quente" de Marcela e Daniel do "BBB 20" foi parar até no "Encontro com Fátima Bernardes", exibido pela Globo, na manhã desta terça-feira. A apresentadora geralmente mostra na "nuvem de palavras" no telão os assuntos mais comentados da rede, mas se esquivou de falar sobre a dificuldade de Daniel.

"Muita gente comentando sobre o momento do Daniel ontem à noite, mas nosso horário não permite debater esse assunto nesse momento. O que eu posso dizer é que hoje tem paredão. Manu, Babu e Victor Hugo é o que eu posso", disse Fátima Bernardes.

Daniel está entre os tópicos mais comentados do Twitter nesta manhã por conta de um vídeo que viralizou nas redes sociais. O brother foi para baixo do edredom com Marcela, mas depois de algum tempo desistiu do que ia fazer. "Não, não estou conseguindo", disse. Marcela demonstrou irritação e disse: "Put* que pariu".