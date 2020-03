Ciro Gomes será entrevistado no 'Roda Viva'

Rio - O programa Roda Viva recebe o ex-ministro e ex-governador do Ceará, Ciro Gomes, na próxima esta segunda-feira (16). Sob o comando da jornalista Vera Magalhães, o programa da TV Cultura vai ao ar ao vivo a partir das 22h e conta com desenhos do cartunista Paulo Caruso. A entrevista também pode ser acompanhada no site da emissora, pelo canal no Youtube e redes sociais.

A eleição para deputado Estadual pelo Ceará, em 1982, marcou o início de uma carreira política que se estende por quatro décadas. Nesse período foi prefeito de Fortaleza; governador do Ceará; ministro da Fazenda no governo de Itamar Franco; ministro da Integração Nacional do governo Lula e deputado federal pelo Ceará. Também disputou a presidência nas eleições de 1998, 2002 e 2018.

Ao longo dessa trajetória, passou por seis partidos: PDS, PMDB, PSDB, PPS, PSB e, atualmente, é filiado ao PDT. Na oposição, não poupou críticas aos governos do PSDB, do PT e, também, ao atual, do presidente Jair Bolsonaro, contra quem dispara pesados adjetivos. Ciro Gomes foi o primeiro a lançar candidatura para as eleições de 2022.

O Roda Viva conta com uma bancada de entrevistadores formada por Fábio Zanini, repórter do jornal Folha de S. Paulo; Thaís Oyama, comentarista da rádio Jovem Pan, colunista do portal UOL e autora do livro Tormenta; Pedro Dias Leite, editor-chefe da revista Época; Eduardo Kattah, editor e coordenador de Política do jornal O Estado de S.Paulo e Sergio Lamucci, editor de Brasil do jornal Valor Econômico.