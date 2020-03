Globo deixa de exibir 'Mais Você' para dar destaque a coronavírus

A grade de programação da TV Globo sofreu algumas alterações por causa do crescente número de casos do coronavírus.

Para das mais espaço ao jornalismo, a emissora retirou alguns programas do ar, o "Mais Você", por exemplo, será um deles. A partir de segunda-feira, lugar da atração, o "Bom Dia Rio" terá meia hora a mais. Já o "Bom dia Brasil" terá duas horas de duração.

Na parte da tarde, o ‘Jornal Hoje’ terá seu horário ampliado, ocupando parcialmente o horário do "Se Joga". Além disso, ao longo de toda a programação, flashes informativos entrarão no ar dando as últimas novidades sobre a doença. As mudanças na grade são por tempo indeterminado.