CNN Brasil estreia com erro de grafia no microfone

São Paulo - A estreia da CNN Brasil, novo canal de notícias, neste domingo, foi um dos assuntos mais comentados nas redes sociais e um erro de grafia no microfone chamou atenção dos telespectadores. O canal, que está com sinal temporariamente aberto, entrou ao ar às 20h.

Os jornalistas Monalisa Perrone e Evaristo Costa eram os âncoras do jornal e deram as boas vindas do estúdio da emissora, em São Paulo, e já no início do jornal os telespectadores chamaram a atenção pelo microfone estar com erro de grafia e não ter o 'B' em Brasil.

O primeiro microfone da #CNNBrasil chega com um pequeno problema. pic.twitter.com/rn24MMBuAs — Carlos Eduardo (@Niteglo) March 15, 2020 Evaristo Costa mostrou que o microfone vermelho com nome do canal que viajou de avião da sede da CNN em Washington, nos Estados Unidos e chegou em São Paulo. O erro chamou atenção e virou assunto nas redes sociais.