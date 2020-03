Jornalista do SBT é acusado de espalhar fake news sobre coronavírus

Rio - Um vídeo do apresentador Marcão do Povo que caiu nas redes sociais nesta madrugada está dando o que falar. O jornalista do "Primeiro Impacto", do Sbt, afirmou que o coronavírus "não se espalha no Brasil pois o país é quente e tropical".

"Nós somos um país quente, um país tropical, então não vai se espalhar [o novo coronavírus ]. As pessoas que tiveram esse vírus vieram de fora, de regiões frias. Ele [o Covid-19] não se espalha no Brasil, especialistas já disseram isso, mas tem muita gente que insiste em acreditar em coisa de rede social", disse o jornalista no vídeo.

A fala de Marcão do Povo causou revolta nos internautas, que o acusaram de espalhar fake news e consideraram o que ele fez um "ato criminoso".