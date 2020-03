Rio - Maju Coutinho foi cortada do rodízio de apresentadores do "Jornal Nacional". A informação é da coluna "Notícias da TV", do Uol. Maju teria sido cortada como uma medida de prevenção ao coronavírus. A emissora quer evitar que a jornalista viaje de São Paulo para o Rio, onde fica o estúdio do "JN".

Rodrigo Bocardi, César Tralli e Giuliana Morrone também foram cortados do rodízio de apresentadores pelo mesmo motivo. Com as mudanças, Chico Pinheiro volta à bancada da atração.