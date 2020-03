Rio - Nelson Rubens, de 83 anos, não estará no "TV Fama", da RedeTV, nesta quinta-feira. De acordo com o site "Na Telinha", após 19 anos, o apresentador será afastado do programa como uma forma de prevenção ao coronavírus. No entanto, Nelson Rubens continuará fazendo aparições remotas no programa.

Além de Nelson Rubens, a RedeTV também afastou Boris Casoy, de 79 anos, do "RedeTV News". O noticiário será apresentado por Mariana Godoy, que contará com o apoio de Tagliaferri.