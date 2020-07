Zeca Camargo dá detalhes de programa de Mariana Godoy na Band

Rio - Um novo matutino da Band vai substituir o "Aqui na Band" a partir da próxima segunda-feira (3). Com Mariana Godoy como apresentadora principal, a atração, que ainda não tem título definido, terá a direção de Zeca Camargo

Em coletiva virtual realizada nesta quinta-feira (30), Zeca afirmou que não dividirá o posto com Mariana. "A senhora da apresentação é ela", disse o jornalista, que aparecerá vez ou outra, apenas quando for acionado.

A dupla também deixou claro que a participação do público será fundamental para dar andamento ao programa, que será uma mescla de informação, jornalismo, culinária, economia e, futuramente, viagens. O nome da atração, inclusive, será escolhido em votação popular e, entre as opções, estão: "Vem com a Gente", "Nossa Manhã", "Bom Te Ver" e "Melhor Agora".