Roda Viva entrevistará Rodrigo Maia, presidente da Câmara dos Deputados

Rio - Na próxima segunda-feira (3), o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, estará no centro do Roda Viva. Com apresentação de Vera Magalhães,o programa vai ao ar às 22h, ao vivo, na TV Cultura, no site da emissora, Twitter, Facebook, YouTube e LinkedIn.



Ocupante de um cargo onde não faltam problemas, ele convive, diariamente, com diversos desafios. O poder executivo não esconde as intenções de ter o legislativo, além do judiciário, sob controle. Prova disso é a tentativa do Palácio do Planalto de eleger o próximo presidente da Câmara. Também é do Palácio que partem frequentes ataques contra parlamentares, lançados por integrantes do chamado “gabinete do ódio”, grupo radical, próximo do governo, que não tolera divergências.



Em meio a tudo isso, é preciso tratar das pautas de interesse do País, como as reformas administrativa e tributária. Sobre esta última, Maia defende sua discussão e aprovação, mas já se mostrou totalmente contrário à aprovação de um novo imposto sobre as transações digitais, que ficou conhecido como a nova CPMF. “Ninguém aguenta mais impostos. Vamos cuidar da simplificação e cortar distorções (...) A sociedade está cansada (...) esta proposta terá muita dificuldade de passar na Câmara”, afirmou Maia, antecipando como será o debate em torno da proposta do governo.



O Roda Viva conta com uma bancada de entrevistadores formada por Basilia Rodrigues, analista de política da CNN Brasil; Bernardo Mello Franco, colunista do jornal O Globo e da rádio CBN; Denise Rothenburg, colunista de política do jornal Correio Braziliense; Jussara Soares, repórter do jornal O Estado de S. Paulo; Ranier Bragon, repórter especial do jornal Folha de S. Paulo e a participação remota do cartunista Paulo Caruso.