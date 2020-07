CNN estreia reality 'Vivendo Como Você' em programa de Evaristo Costa

Rio - No próximo domingo (2), às 19h, o programa “CNN - Séries Originais”, comandado por Evaristo Costa, estreia o reality “Vivendo Como Você”, que mostra dois estranhos mudando de vida por uma semana e embarcando para um país completamente diferente do seu para vivenciar algo jamais realizado antes.



O episódio de estreia revela a rotina de John, que tem uma empresa de consultoria, é o chefe do Corpo de Bombeiros de Essex, na Inglaterra, e trabalha quase 90 horas por semana - se sentindo extremamente preso nesse estilo de vida; e de George, um fazendeiro do Malawi, no sul da África, que por anos sustentou sua família dessa forma - mas está preocupado com o futuro.



Durante a experiência, ambos vão encarar um mundo completamente oposto ao seus e nisso vão refletir sobre as escolhas que fizeram para garantir o futuro de suas famílias. Cada um do seu jeito, eles tiram o máximo de proveito dessa experiência. John passa a entender que perdeu muito tempo se afastando de quem ama por conta do trabalho e decide que quer voltar às origens da sua família e ter uma fazenda no interior. Já George aproveita a aventura e traça como objetivo aprender o máximo possível para melhorar sua condição de vida quando voltar para casa, ele descobre novas ideias que vão não apenas ajudar financeiramente, mas também, manter seu filho primogênito mais próximo dos negócios da família.