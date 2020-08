Faustão se emociona ao falar de Rodrigo Rodrigues: 'Foi uma honra conhecer'

Rio - Faustão falou sobre a morte do jornalista Rodrigo Rodrigues, da SporTV, durante o "Domingão do Faustão", neste final de semana. O apresentador se emocionou ao falar de Rodrigo, que morreu vítima de covid-19.

"Ele foi uma das grandes revelações. Muito talentoso, como músico, jornalista, foi contratado pelo SporTV. Só que esse garoto que veio aqui agora no comecinho de março trouxe a faceta dele musical. Foi uma honra conhecer um cara que eu curtia como telespectador. Pena que ele veio como um cometa, um cometa da amizade. Ele veio ao mundo com a missão de fazer amigos. Quem convivia com ele via essa marca, era a marca do caráter", disse Faustão.

Rodrigo Rodrigues foi diagnosticado com covid-19, apresentou complicações e não resistiu. O quadro de saúde do jornalista se agravou após uma trombose cerebral.