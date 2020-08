Rio - A saída de Ivete Sangalo do "The Voice Brasil" pegou todo mundo de surpresa. Pouquíssimas pessoas sabiam do assunto e a própria equipe do reality show só soube de tudo pela imprensa. De acordo com o colunista Flávio Ricco, do "R7", Anitta foi cogitada pela Globo como uma possível substituta para Ivete. Ela tem força nas redes sociais e já tem experiência no "The Voice" mexicano.

Galeria de Fotos Anitta estreia como atriz Reprodução / TV Globo Anitta Everton Barsan Anitta agita legião de fãs em Saquarema Divulgação Renato Junior Fotografias Sabrina (Anitta) em 'Amor de Mãe' Globo/Estevam Avellar Anitta Reprodução Internet Anitta sensualiza na cama em Los Angeles Reprodução Internet Anitta sensualiza na cama em Los Angeles Reprodução Internet Anitta sensualiza na cama em Los Angeles Reprodução Internet Anitta sensualiza na cama em Los Angeles Reprodução Internet Anitta sensualiza na cama em Los Angeles Reprodução Internet Anitta sensualiza na cama em Los Angeles Reprodução Internet Anitta mostra seus atributos nas redes sociais Reprodução Internet Anitta mostra seus atributos nas redes sociais Reprodução Internet Anitta mostra seus atributos nas redes sociais Reprodução Internet Débora Gonçalves é amiga de Anitta Reprodução Instagram Cantora Anitta. Reprodução do Instagram Reprodução do Instagram Cantora Anitta. Reprodução do Instagram Reprodução do Instagram Cantora Anitta. Reprodução do Instagram Reprodução do Instagram Léo Santana lança hit com participação de Anitta Divulgação Anitta Hernán Puentes Anitta em ensaio para a revista 'Don Juan' Hernán Puentes Anitta em ensaio para a revista 'Don Juan' Hernán Puentes Anitta já fez curso para aprender a massagear testículos Hernán Puentes Ludmilla e Anitta Ag. News Ludmilla e Anitta Ag. News

No entanto, ainda de acordo com o colunista, os áudios vazados por Leo Dias, do "Metropoles", queimaram o filme de Anitta com a Globo. As polêmicas de Anitta e Leo Dias envolviam as cantoras Ivete Sangalo, Claudia Leitte e Preta Gil. Por isso, a cadeira de substituto de Ivete Sangalo ficou com Carlinhos Brown.