Gisele Pinscher, cachorrinha de Luisa Sonza, invade o 'Encontro'

Rio - Luisa Sonza participou do "Encontro com Fátima Bernardes", da Globo, na manhã desta terça-feira. A cachorrinha da cantora, Gisele Pinscher, invadiu a entrevista e roubou o foco para ela. Fátima e André Curvello se divertiram com o nome da cachorrinha, que é uma homenagem a modelo internacional Gisele Bündchen. "Ela quis aparecer, Fátima", brincou Luisa.

Durante o programa, a cantora também falou sobre a carreira e os números impressionantes que tem alcançado. "O número vem como consequência. Eu penso mais na minha carreira com longevidade e que eu entregue um trabalho coeso. Acho que os números milionários vêm como consequência de um bom trabalho", disse.