Descendente de libaneses, Guga Chacra se emociona ao falar de explosão em Beirute

Rio - O comentarista da GloboNews Guga Chacra se emocionou e precisou segurar o choro no "Jornal das Dez" ao falar sobre as explosões que mataram mais de 100 pessoas em Beirute, no Líbano, nesta terça-feira. Guga é descendente de libaneses e analisou a situação política e econômica do país e da cidade ao conversar com o apresentador Heraldo Pereira. Ao ser questionado sobre o sentimento dele acompanhando a tragédia, Guga disse que sente tristeza.

"É de tristeza, Heraldo, porque Beirute é uma cidade mágica, que desperta muita paixão. Por isso que, quando você conhece descendentes de libaneses, você vê o amor que eles têm pelo Líbano", disse Guga, que ressaltou que a cidade está vivendo "tragédia em cima de tragédia".

"Foi uma cidade que teve seu apogeu nos anos 1950, 1960, com hotéis, praias, a questão da mistura do Ocidente com o Oriente, a sofisticação, mas que passou por uma tragédia muito grande da Guerra Civil. Beirute resume, de certa forma, o mundo porque tem tudo de melhor e de pior do Ocidente e do Oriente, isso chama muita atenção", disse.

Guga também relembrou a série de ataques terroristas que assolou o Líbano entre os anos 1960 e 2000. "É essa tragédia de Beirute, que ao mesmo tempo é uma cidade mágica que não tem como não se apaixonar e eu... Ver o que aconteceu, destruída de novo, depois de ter se reconstruído nos anos 1990, e se reerguer, depois ser destruída de novo em 2006, conseguiram se reerguer novamente".