Dani Calabresa diz que usa vibrador para evitar sinusite

Rio - Dani Calabresa fez uma revelação inusitada durante sua participação no programa "Saia Justa", do GNT, na noite desta quinta-feira. A humorista contou que usa um vibrador para evitar ter sinusite.

Galeria de Fotos Dani Calabresa durante sua participação no 'Saia Justa', do GNT Reprodução Dani Calabresa AFP Dani Calabresa e o novo namorado, Richard J. Neuman Ag. News Dani Calabresa e o novo namorado, Richard J. Neuman Ag. News Marcius Melhem e Dani Calabresa Divulgação Dani Calabresa e o novo namorado Reprodução Internet Dani Calabresa está namorando publicitário Reprodução Internet Dani Calabresa Globo/Estevam Avellar Dani Calabresa na despedida do Zorra Reprodução Instagram Dani: fotos da despedida do 'Zorra', e como a Catifunda da 'Escolinha' Globo/Victor Pollak Dani Calabresa Globo/João Cotta Dani Calabresa e Fausto Silva Fabio Rocha / TV Globo Dani Calabresa fantasiada de Anitta versão Rock in Rio reprodução Instagram Dani Calabresa exibe suas celulites Reprodução Internet Dani Calabresa Reprodução Internet Dani Calabresa Reprodução Instagram Dani Calabresa Ag. News Dani Calabresa não faz mais parte do elenco do 'Zorra' Ag. News Dani Calabresa posa de biquíni no Caribe e impressiona com corpão Reprodução Dani Calabresa disse que não ficará fora da 'Dança dos Famosos' Reprodução Internet

"Ganhei meu primeiro vibrador de um preparador vocal que eu fui para ver se estava com um calo nas cordas vocais. Tô sempre doente, com sinusite e, vira e mexe, eu perco a voz. Aí ele falou que tem que beber mais água e fazer exercícios. [Ele me deu] um pequeno vibradorzinho e, todo fofo, falou: 'Sim, é um vibrador, mas coloca nos seios da face para não ficar catarro e virar sinusite toda gripe que você tiver'", contou Dani.

A humorista arrancou gargalhadas ao contar que depois decidiu experimentar o produto para seu uso original. "Amor, mas eu juro, fui colocando animada, eu quase dei uma esfolada demais, fui entendendo como usar o meu novo amigo. Fiquei animada e comprei um modelo mais moderno, com um silicone mais gostoso, que tem umas sete pontas que vão até a narina e é mais animado", brincou.

Mônica Martelli, uma das apresentadoras do programa, disse que também usa o vibrador para uma função parecida com a que Dani usa. "A minha fonoaudióloga também [recomendou o uso]. Na época, eu fiquei rouca fazendo Os Homens São de Marte, a primeira peça. Ela foi com o vibrador para o camarim fazer exercícios [na minha garganta] e isso me salvou, porque a minha filha perguntou: 'Mamãe, o que é isso?'. [Respondi que era] para massagear as cordas vocais", relatou.

Astrid Fontenelle, que também é apresentadora do programa, ficou surpresa e disse que nunca soube dessa utilidade do brinquedo erótico.