Simone diz que não queria engravidar de novo por medo de engordar

Rio - O "Domingão do Faustão" deste final de semana relembrou um antigo arquivo confidencial com Simone e Simaria. Depois de exibir o quadro, Simone, que está em sua segunda gestação, contou como está sendo encarar a nova gravidez.

"É um momento muito especial da minha vida. Todo mundo sabe que sou a mãe do Henry, que está com 6 anos, e eu tinha muito medo de engravidar porque ganhei muitos quilos e não consegui perder na primeira gravidez. Tinha medo de tudo que vivi, dos enjoos, das viagens e fui adiando isso", disse Simone em vídeo.

"Comecei a ficar preocupada porque fiz 36 anos, e também a pensar que é um pouco de egoísmo da minha parte não viver isso novamente, uma vez que meu marido e meu filho queriam tanto. Resolvi tentar e, no mês que tentei, aconteceu. Estou gravidinha, muito feliz e ansiosa com a chegada dessa criança na nossa família", revelou a cantora, que também contou como está sendo passar os meses de quarentena em casa.

"Esse tempo foi muito bom para viver coisas que vivia pouco com a minha família, de estar próximo, comer junto, então foi especial. Mas chega um momento que tudo na vida da gente tem um já deu, entendeu? Não tenho mais paciência para a quarentena, mas, claro, que obedeço, respeito, a gente tem que usar máscara, álcool gel. Mas, a torcida no meu coração é para que isso passe logo para que eu possa voltar a abraçar meus fãs, voltar a cantar, eu preciso do palco. Às vezes, até sonho que estou cantando de tanta saudade que estou de viver novamente isso", disse.

Neste domingo, a cantora mostrou em seu canal no YouTube sua reação ao ver o primeiro ultrassom do bebê. Ela e o marido, kaká Diniz, ainda não sabem o sexo da criança.