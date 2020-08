CNN exibirá programa de Anthony Bourdain

Rio - Um dos programas de gastronomia e viagem de maior prestígio já produzidos na televisão mundial passará a ser exibido pela CNN no Brasil. "Anthony Bourdain” é uma produção original da CNN americana e entrará na grade de programação do canal brasileiro nas próximas semanas.



A versão da CNN Brasil contará com a apresentação do chef e apresentador André Mifano, que acaba de assinar contrato com a CNN Brasil.



A produção original de Anthony Bourdain teve 12 temporadas produzidas pela CNN americana e ganhou 7 “Emmy Awards”. O programa ficou no ar na CNN dos Estados Unidos até a morte de Bourdain, em junho de 2018, na França.



Bourdain construiu uma sólida carreira no mundo da gastronomia antes de fazer sucesso na TV. Ele trabalhou em diversos restaurantes nos Estados Unidos e ocupou, por mais de uma década, o posto de chef executivo do Les Halles, um dos bistrôs mais celebrados de Nova York.



No início dos anos 2000, iniciou seu trabalho como apresentador. Seu enfoque na TV sempre foi o de visitar países variados, descobrindo seus sabores e tecendo um retrato sagaz sobre a cultura e a sociedade de cada um deles.



Âncoras da CNN americana costumam dizer que, apesar de sua origem profissional ser na gastronomia, Bourdain foi um dos grandes jornalistas que passaram pelo canal por seu modo de observar o comportamento humano e por sua habilidade única em contar histórias.