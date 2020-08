Atores da Globo são confinados em hotel antes de gravações

São Paulo - Após meses de paralisação, a Globo decidiu retomar as gravações de suas novelas no começo de agosto. A emissora está seguindo protocolos de distanciamento e mudou as normas de higiene. Além disso, o canal de televisão também estaria confinando os atores que não são do Rio de Janeiro em hotéis.

Galeria de Fotos Lurdes (Regina Casé) VICTOR POLLAK Flavia Alessandra no lançamento da novela "Salve-se quem puder" Globo/Victor Polak Camila (Jessica Ellen) e Danilo (Chay Suede) em Amor de Mãe Divulgação Thelma (Adriana Esteves) em Amor de Mãe Divulgação Chay Suede como Danilo em Amor de Mãe Divulgação Maria e Irandhir Santos, o Álvaro, nos bastidores da novela: casal em crise Globo/Victor Pollak Álvaro (Irandhir Santos) e Verena (Maria) em 'Amor de Mãe', da Globo Globo/Victor Pollak Magno (Juliano Cazarré) em Amor de Mãe Reprodução / Globo Vitória (Taís Araújo) em Amor de Mãe Divulgação Sandro (Humberto Carrão) em Amor de Mãe divulgação Betina (Isis Valverde) em Amor de Mãe Divulgação Adriana Esteves Globo / João Cotta Flávia Alessandra em 'Salve-se Quem Puder', nova novela das sete da Globo Divulgação/Globo Rede Globo Reprodução de internet

Segundo a jornalista Carla Bittencourt, a medida foi de comum acordo entre o elenco e a Globo. Os artistas que não moram na capital fluminense ficam confinados durante o período que estão gravando e depois voltam para suas casas, ao contrário de como era feito anteriormente, quando eles ficam no Rio ao longo de toda a produção.

Quem vai de carro até a cidade maravilhosa deve se apresentar na emissora dois dias antes das gravações, para poder ter tempo de realizar o teste para Covid-19. Para quem pega avião as medidas são ainda mais rígidas, como é o caso de Irandhir Santos, o Álvaro de "Amor de Mãe". Ele mora em Recife e deve chegar no Rio sete dias antes de começar a gravar, para poder realizar o teste e se isolar.