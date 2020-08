'A gente pretende casar e ter filhos', diz Nego do Borel sobre Duda Reis

Rio - Nego do Borel participou do programa "Luciana By Night", da RedeTV!, na noite desta terça-feira e fez uma avaliação sobre o curso de sua trajetória ao longo dos últimos oito anos. O cantor afirmou que, embora a comédia tenha aberto portas no início da carreira, o cenário do humor no país não é o mesmo de antes.

Galeria de Fotos Nego do Borel posa com a namorada, Duda Reis, em praia de Portugal Reprodução Internet Nego do Borel e Duda Reis Reprodução Duda Reis e Nego do Borel Reprodução Nego do Borel e Duda Reis Reprodução Internet Nego do Borel e Duda Reis AgNews Nego do Borel faz tatuagem para Duda Reis Reprodução de internet Duda Reis e Nego do Borel Reprodução de internet Nego do Borel e Duda Reis Reprodução de Instagram Nego do Borel participa do programa 'Luciana By Night' Divulgação / RedeTV Nego do Borel participa do programa 'Luciana By Night' Divulgação / RedeTV Nego do Borel Reprodução Nego do Borel Reprodução / Redes Sociais Nego do Borel. Reprodução do Instagram Reprodução do Instagram David Nero e Nego do Borel ao lado das namoradas Reprodução Instagram Nego do Borel e Duda Reis Reprodução DA Internet Nego do Borel Reprodução Internet Nego do Borel e Anitta no ensaio do Bloco das Poderosas, no Jockey, neste domingo Reginaldo Teixeira / Divulgação Nego do Borel é visto aos beijos com ex de Thomaz Costa, Duda Reis Reprodução Internet

“Sempre fui muito brincalhão e ganhei muito fãs no humor quando comecei a aparecer na mídia, mas o humor no Brasil está um pouco complicado. As pessoas estão mais sérias. As brincadeiras de antigamente não dão mais certo hoje e entendo. A gente vai se reinventando”, disse.



Nascido no Morro do Borel, localizado no bairro da Tijuca, na Zona Norte do Rio, o funkeiro alertou para a necessidade de haver cada vez mais iniciativas sociais envolvendo crianças e adolescentes nas periferias. “Está faltando hoje em dia mais coisas, mais projetos, mais escolinhas de futebol, por exemplo, nas comunidades. Coisas para ocupar a mente desses jovens.”



Em abril deste ano, Nego reatou o namoro com a modelo Duda Reis após ficarem quatro meses separados e na conversa com Gimenez ele revelou a intenção de unir oficialmente as escovas de dente com a parceira: “A gente pretende casar e ter filhos.”