Fãs vibram com retorno de Ana Paula Arósio em comercial

Rio - Ana Paula Arósio voltou às telinhas nesta terça-feira. A atriz apareceu em uma propaganda no intervalo do "Jornal Nacional". Logo após a exibição da publicidade, o nome de Ana Paula entrou nos tópicos mais comentados do Twitter.

Na propaganda, Ana Paula Arósio é chamada de "sumida" e "xodó do Brasil". "Oi gente, voltei!", diz a atriz logo no início da ação publicitária. No final, ela ainda fez um deboche. "Bom, agora eu vou voltar porque me desacostumei da civilização, Vou voltar para o meu sabático em Xangrilá", brincou.

De acordo com o jornalista Rafael Pessina, Ana Paula, que mora na Inglaterra, recebeu um cachê milionário em libras para participar do comercial. Ela teria recebido um milhão de libras, o equivalente a R$ 7,24 milhões.

O último trabalho de Ana Paula Arósio na TV foi na minissérie "A Forma da Lei", de 2010.