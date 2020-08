Perfil @globo no Twitter pede ajuda a Bolsonaro após ataques

Rio - Um perfil no Twitter está tendo problemas com o nome de usuário que escolheu para usar na redes social. Tudo porque a pessoa se identifica como @globo e vem recebendo ataques direcionados à emissora carioca.

O perfil está no ar desde 2018 e até mudou sua descrição para evitar confusões. "Esta conta não é relacionada a nenhum canal de mídia", escreveu, em inglês.

O aviso, no entanto, não adiantou muito e o perfil @globo acabou pedindo ajuda a Jair Bolsonaro. "Caros brasileiros, peçam ao seu presidente ou qualquer um dos seus filhos para me mandarem mensagem no direct", disse.