Padre Robson é vetado da TV após ser acusado de desviar dinheiro de fiéis

São Paulo - Investigado por desviar mais de R$ 120 milhões das doações feitas por fiéis, Padre Robson está proibido de aparecer na televisão ou em qualquer transmissão feita pela rádio ou pela internet até pelo menos dia 23 de janeiro de 2021. Ele tinha um programa diário na Rede Vida chamado “Divino Pai Eterno”, no qual trazia reflexões sobre textos bíblicos.

Padre Robson teria usado dinheiro da igreja para comprar imóveis que não tem relação com a instituição religiosa em que participa. “A denúncia está causando escândalo entre os fiéis, está prejudicando a vida pastoral do Santuário do Divino Pai Eterno, a comunhão eclesial e a boa reputação do próprio sacerdote”, foi escrito em um trecho da limitação do exercício ministerial expedida pela Arquidiocese de Goiânia.

“Para evitar escândalos e encorajar o clérigo a retomar sua boa fama, decreto: O Revmo. Pe. Robson de Oliveira Pereira está proibido de participar, realizar e protagonizar programas de televisão, rádio ou internet. Isso inclui conceder qualquer entrevista jornalística ou de natureza semelhante”, foi explicado em outra parte.