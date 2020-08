Danielle Winits e Henri Castelli estarão na 'Dança dos Famosos' em 2020

Rio - Os seis primeiros participantes da nova edição do quadro "Dança dos Famosos" foram anunciados neste final de semana no " Domingão do Faustão ". Os outros seis serão anunciados no próximo domingo.

A competição começará em meados de setembro e ficará no ar até o dia 20 de dezembro. Até o momento, o time feminino conta com a modelo Isabeli Fontana e as atrizes Danielle Winits e Giullia Buscaio. Já o time masculino tem o sertanejo Bruno Belluti, o ex-jogador de futebol Zé Roberto e o ator Henri Castelli.