Com pneumonia, Ana Maria Braga não participa do 'Encontro'

São Paulo - Há alguns meses que Ana Maria Braga está participando ao vivo do "Encontro" para apresentar a receita do dia. Porém, nesta segunda-feira (31), a apresentadora não esteve no programa e Fátima Bernardes explicou que a amiga está tratando uma pneumonia.

Fátima disse que, por recomendações médicas, Ana Maria deveria ficar de repouso, por isso ela e Louro José se ausentaram. A apresentadora contou que a colega de profissão descobriu que contraiu a doença no sábado e está se tratando em casa. "Em tempos de pandemia, o cuidado tem que ser redobrado", completou Fátima.