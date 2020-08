Serginho Groisman será entrevistado no Roda Viva desta segunda

Rio - Nesta segunda-feira (31), o entrevistado do Roda Viva, da TV Cultura, é o apresentador Serginho Groisman, que irá falar sobre sua trajetória, que passa pelo rádio e a televisão, além de outros temas.

Perto de completar mil programas com o Altas Horas, na Rede Globo, Serginho diz que não pode receber, por exemplo, uma banda dos Estados Unidos e não perguntar sobre os problemas políticos e sociais enfrentados pela população. Um programa de auditório, segundo ele, é um bom espaço para se discutir jornalismo, política e cultura.



A carreira do apresentador tem um forte vínculo com as emissoras da Fundação Padre Anchieta. Ele foi diretor da Rádio Cultura, onde lançou o Matéria Prima, mais tarde foi transferido para a TV Cultura, já com a fórmula baseada nas perguntas feitas pela plateia aos entrevistados. O sucesso foi imediato e não demorou muito para ser convidado por Silvio Santos para se transferir para o SBT. Lá, apresentou durante oito anos, de 1991 a 1999, o Programa Livre.



Desde o ano 2000, ele apresenta o Altas Horas, na TV Globo, programa que conquistou não apenas o público jovem, mas uma boa parcela de adultos, com uma pauta que inclui jornalismo e entretenimento.

Comandado por Vera Magalhães, o programa vai ao ar ao vivo, às 22h, na TV Cultura