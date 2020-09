TikTok e 'A Fazenda' fazem parceria

Rio - O TikTok estará presente na 12ª edição do reality " A Fazenda ", que tem início no próximo dia 8 de setembro, às 22h30, na Record. O TikTok será um canal de comunicação direto entre os participantes e o público. Essa dinâmica incluirá conteúdos exclusivos na plataforma, onde peões vão poder mostrar, com criatividade, suas interações dentro do programa e levar isso também para seus fãs.

Comandado por Marcos Mion, que também deve aparecer no TikTok, o reality reunirá 20 participantes, dos mais variados perfis, personalidades e áreas de atuação, disputando um prêmio total de R$ 2 milhões, sendo R$ 1,5 milhão para o grande vencedor e R$ 500 mil em outras recompensas, distribuídas ao longo da competição em provas extras ou atividades especiais.

"Estamos bastante animados com essa oportunidade. É uma integração inédita de uma marca no programa. Enxergamos a chance de posicionar "A Fazenda" em uma plataforma criativa como o TikTok, que vem conquistando o coração de milhões de brasileiros, como uma grande oportunidade para conectar ainda mais com o nosso público. Também tem sido para nós um momento de muita expectativa", afirmou Marcelo Silva, vice-presidente artístico da RecordTV.