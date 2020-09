TV Cultura exibe filme baseado em conto de Machado de Assis

Rio - O Cine Brasil, da TV Cultura, exibe nesta sexta-feira o longa Os Óculos de Pedro Antão (2008), que é baseado no conto de mesmo nome de Machado de Assis, publicado em 1874.

A produção, com teor fantástico e investigativo, conta a história de dois amigos, Pedro e Mendonça, que vão até o casarão do tio de um deles e buscam pistas para descobrir o suposto suicídio do proprietário do imóvel.

Pedro, um jovem médico que gosta de histórias de suspense, coleta informações no casarão e busca traçar uma solução para o mistério da vida e morte enigmáticas de Antão, tio de Mendonça. Ao vasculhar o local, eles descobrem diversos indícios que podem vir a revelar um romance proibido e um estranho assassinato, mostrando que todo o fantasioso envolvido na história se resolve a partir da razão.

O filme dirigido por Adolfo Rosenthal tem como parte do elenco Luiza Tomé, Roberto Pirillo, Michel Bercovithc, Bruno Mello e Karen Marinho. Vai ao ar a partir das 23h30, na TV Cultura.