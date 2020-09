São Paulo - Na manhã da última quarta-feira (2), Felipe Solari fez um desabafo em suas redes socias e acabou insinuando que foi rejeitado pela Band após a chegada de Zeca Camargo à emissora . O ex-VJ da MTV teria feito testes e passado em todos eles para apresentar um reality show sobre bartenders. No fim, ele acabou não sendo contratado.No Twitter, Solari não citou nomes e apagou o desabado logo após o ter compartilhado. "Fiz muitos testes para apresentar um reality show, a chefia da empresa mudou, um novo diretor chegou, e o programa já foi entregue pra alguém da 'turma'", disse, dando a entender que haveria uma "panelinha" nos bastidores da produção."Nenhuma novidade nesse meio sórdido que é a TV", lamentou o Felipe. Dias antes, o colunista Fefito publicou que Marina Person seria a apresentadora da atração da Band. Segundo informações do Notícias da TV, Solari estava acertado para estrelar o reality, mas a contratação de Zeca deu fim à negociação.Ainda de acordo com o Notícias da TV, fontes dizem que Zeca fez questão de colocar Marina, que também é ex-apresentadora da MTV e já contratada da Band, para apresentar o novo programa. A decisão de Zeca, no entanto, não teria agradado a Direção.Mas a assessoria de imprensa da Band disse não ter conhecimento sobre uma possível negociação entre Felipe Solari e a emissora.