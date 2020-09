Band quer cancelar programa de Mariana Godoy antes mesmo de estrear

São Paulo - A ida da jornalista Mariana Godoy para a Band gerou muita expectativa e um novo programa matinal foi prometido e preparado para ela comandar, o problema é que a atração pode ser cancelada pela Band. A emissora já adiou diversas vezes a estreia da atração e a decisão final irá acontecer até o dia 22 de setembro.

Galeria de Fotos Zeca Camargo e Mariana Godoy Reprodução/Instagram Zeca Camargo nos bastidores do programa na Band em foto tirada por Mariana Godoy Reprodução Internet Mariana Godoy em um piloto do programa na Band Reprodução/Instagram Mariana Godoy Reprodução / Instagram Mariana Godoy Reprodução Instagram

Alguns pilotos do programa já foram gravados, mas não é exatamente o formato do substituto do “Aqui na Band” que não tem agradado, o que está sendo pesando é o custo que a nova atração teria. Segundo divulgado pelo Notícias da TV, o presidente do Grupo Bandeirantes, Johnny Saad, está analisando se vale a pena lançar um programa caro em um horário que registra uma audiência extremamente baixa.

Saad estaria sendo aconselhado por diretores da Band a focar em outro plano para o horário e, assim, ver se a emissora consegue subir no Ibope. Uma das ideias é colocar desenhos animados para atrair o público infantil que só tem como opção a TV Cultura e dar um programa solo de culinária para Edu Guedes, que chegou a sua nova emissora com bons anunciantes.

Essa ideia surgiu porque os dois programas de variedades lançados pela Band nos últimos anos – “Superpoderosas” e “Aqui na Band” – não deram bons retornos e registravam de 1,0 a no máximo 2,5 pontos de Ibope.

Ainda segundo o Notícias da TV, o programa já teria cenário pronto e diversos colaboradores foram contratados para participar da atração. Após ser demitido da Globo, Zeca Camargo foi chamado para ser o diretor-artístico do novo programa e por duas vezes ele anunciou a estreia nas redes sociais – ambas adiadas.

Também teve pessoas da cúpula da Band que não gostaram dos pilotos da nova atração, ainda sem nome, e Zeca já teria se descontrolado e discutido com uma diretora.