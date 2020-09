Phelipe Siani cai na risada após vazamento de áudio na CNN

São Paulo - Durante a exibição do CNN Live nesta sexta-feira (4), o áudio da repórter Caroline Luise vazou ao vivo e fez o âncora Phelipe Siani cair na risada. A jornalista tinha acabado de fazer uma entrada ao vivo, dando atualizações sobre o estado de saúde do cantor Parrerito e quando essa participação já tinha acabado a voz dela acabou entrando no estúdio. Foi possível ouvir ela dizendo "Tiago do céu".

"Tiago do céu. Vazou aqui a Carol falando com algum Tiago", disse Siani já caindo na risada. "Acontece, ao vivo é assim mesmo", emendou a âncora Marcela Rahal. "Acontece. Tiago do céu, ajuda a Carol aí", brincou o apresentador por fim.