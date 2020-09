Rachel Sheherazade não terá contrato renovado com SBT após nove anos, diz colunista

São Paulo - Rachel Sheherazade não terá seu contrato, que vence no último dia de outubro, com o SBT renovado. A suspensão do vínculo trabalhista da jornalista com a emissora de Silvio Santos irá acabar após nove anos de parceria.

Segundo informações do colunista Ricardo Feltrin, Rachel foi avisada oficialmente na segunda-feira (7). Ainda de acordo com a coluna e com fontes do SBT, um dos problemas para a renovação era o salário elevado da jornalista que, especula-se, era de pelo menos R$ 200 mil mensais.



Ainda de acordo com Feltrin, Rachel estaria sendo soldada por emissoras fechadas e abertas.