Estreia de 'A Fazenda 12' gera mais de um milhão de comentários no Twitter

Rio - A estreia da nova temporada de A Fazenda aconteceu na noite desta terça-feira (8) e movimentou o Twitter. Entre ontem e hoje, as conversas sobre a 12ª edição do reality show resultaram em 1,1 milhão de Tweets no mundo.

Um dos maiores picos de conversas sobre o programa na plataforma aconteceu quando a participante Lidi comentou sobre a sujeira no banheiro da casa. Entre as hashtags, #AFazenda, #AFazenda12 e #EstreiaAFazenda foram as mais mencionadas no Twitter.

Confira a lista dos participantes mais comentados:

Jojo Todynho



• Biel



• MC Mirella



• Lipe Ribeiro



• Stéfani Bays



• Mariano



• Raíssa Barbosa



• Cartolouco



• JP Gadêlha



• Lidi Lisboa