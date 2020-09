Rio - Angelica voltará à TV em outubro com o programa "Simples Assim". A atração será exibida pela Rede Globo nas tardes de sábado a partir do dia 10 do próximo mês.

De acordo com o Gshow, o programa vai fazer reflexões sobre diferentes assuntos relacionados à vida e à felicidade das pessoas, além de contar histórias de anônimos e famosos.

A atração tinha previsão original de estreia em abril, mas teve que ser adiada devido a pandemia do coronavírus.