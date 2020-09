'A Fazenda': Luiza Ambiel chama Marcos Mion de Bial

Umba umba umba wow! Que erro foi esse? Elenco da Fazenda ainda está com as melhores edições do BBB na memória, e depois de Jojo chamar a roça de paredão, é a vez de Luiza Ambiel chamar Mion de Bial! Quando o apresentador é bom...(Reprodução/R7/Playplus) https://t.co/vZfdkSD2xd pic.twitter.com/DunFrAn153