Ana Maria Braga usa colar e brincos de arroz em protesto pelo preço alto do alimento

São Paulo - Um assunto que tem sido muito comentado na última semana foi a alta do preço do arroz. No "Encontro" desta segunda-feira (14), Ana Maria Braga decidiu fazer um protesto contra esse aumento e usou um colar e brincos feitos do alimento, pois segundo ela o item alimentício está tão caro que já pode ser uma joia.

"Fez consórcio para pagar isso aí?", brincou Fátima Bernardes quando viu a amiga. Ana Maria ainda estava ao lado de um cofre e disse que iria guardar as "joias" lá ao final do programa. "Ao longo da semana a gente vem acompanhando as notícias sobre o preço absurdo que o arroz chegou. Eu não poderia deixar de marcar posição. O arroz, junto com o feijão, são alimentos que não podem faltar no prato de nenhum brasileiro, é a base da proteína e do carboidrato", explicou a apresentadora.