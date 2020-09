Saiba como será novo o programa de Mariana Godoy na Band

São Paulo - Inicialmente, Mariana Godoy foi contratada pela Band para apresentar um programa matinal idealizado por Zeca Camargo. A emissora chegou a anunicar a estreia, porém desistiu logo em seguida. Edu Guedes foi contratado para ocupar a faixa das manhãs e rolaram boatos de que o ex-apresentador do Fantástico estaria se desentendendo com os novos chefes. Para a alegria da apresentadora, essa fase passou e Godoy irá estrear o "Melhor Agora" na próxima segunda-feira (21).

O programa irá ao ar semanalmente e será no formato de um talk show. Mariana Godoy receberá pessoas famosas e anônimas para entrevistas, também terá um show e uma mixóloga preparando drinks e ensinando receitas. Além disso, a atração terá quadros, como um que mostrará onde estão celebridades que sumiram da mídia e um stylist que fará transformações no visual de pessoas que conhecer pelas ruas.

Para a estreia, Cátia Fonseca e Ronnie Von participarão do programa. A atriz Maitê Proença também dará uma entrevista por vídeo chamada e a trilha sonora ficará por conta da sertaneja Yasmin Santos. Godoy também estreará o quadro "Casa de Artista" e visitará o chefe Erick Jacquin.

"É um talk show agradável e leve. Uma companhia agradável para as noites de segunda-feira com gente interessante, quadros musicais e receitas de petiscos e bebidas para fazer em uma festa ou em um coquetel", declara a apresentadora.