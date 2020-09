Claudia Leitte manda recado a crianças e Mumuzinho após sair do 'The Voice Kids'

Rio - Claudia Leitte e Mumuzinho conversaram sobre a mudança no time de jurados do The Voice Kids durante o retorno da fase ao vivo do reality show, neste domingo, 20. Por conta da pandemia, o programa passou alguns meses suspenso.



André Marques apresentou os concorrentes do time que seria equivalente ao de Claudia Leitte e recepcionou Mumuzinho, que comentou: "É uma emoção única. Incrível estar aqui nesse palco. Eu fui um 'kids' e sei o que é isso, estar no palco, se apresentando".



Em seguida, continuou: "Quando recebi o convite fiquei muito feliz em poder dar continuidade ao que a Claudia começou. Tanto que a gente montou o 'Clau-Mumu'."



Foram, então, exibidos trechos da conversa por videoconferência entre Mumuzinho e Claudia Leitte. Em bom humor, Mumuzinho afirmou: "Não é time Mumu, é time Clau-Mumu!".



"A melhor dia que posso te dar é: eles vão receber 'não'. Nossos filhos recebem não. Isso faz com que eles cresçam, fez com que a gente crescesse. É isso, tratar como se fosse nossos filhos", disse a cantora.



Por fim, Claudia Leitte enviou um recado às crianças de seu antigo time: "Eu tô morrendo de saudades de vocês, tô com vocês, torcendo sempre."



"Tenho certeza de que vão brilhar muito nesse palco. Sejam felizes! Vocês estão levando esperança, alegria, luz para um monte de corações que estão tendo a oportunidade de assistí-los. Um beijo. Eu os amo muito!", concluiu.



Recentemente, Claudia Leitte alegou "questão de saúde" para sair do The Voice Kids (clique aqui para ler mais). Simone e Simaria e Carlinhos Brown permanecem no programa.