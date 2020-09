Angélica é criticada por programa que fala de simplicidade: 'Com bilhões é fácil'

São Paulo - O novo programa de Angélica se chama "Simples Assim" e está previsto para estrear no dia 10 de outubro. O vespertino irá ao ar todos os sábados e teve a produção paralisada no começo do ano por causa do isolamento social, o que teria deixado a apresentadora insatisfeita. Retomados os trabalhos, e com a estreia anunciada, a atração está sendo criticada por ter a esposa de Luciano Huck falando sobre simplicidade.

Em entrevista ao "Fantástico", Angélica disse que começou a pensar mais sobre a felicidade após o acidente de avião que sofreu com a família em 2015. Já ao jornal O Globo, a loira falou que começou a refletir mais sobre o que queria após o fim do "Estrelas" em 2018. "Depois de tanto tempo na televisão, me deu um desejo de não só divertir, mas levar a refletir, dar a mão e falar ‘tamo junto, todo mundo passa por isso", conta.

Com essas reflexões, a global resolveu falar sobre as coisas simples da vida e está sendo criticada por isso. Nas redes sociais, muitas pessoas estão questionando o fato de terem escolhido uma milionária para comandar um programa sobre simplicidade. Antes mesmo da estreia, a repercussão não está sendo positiva e a divulgação já deixou muitas pessoas incomodadas. Confira algumas das reações ao "Simples Assim" logo abaixo.

Angélica: "Hoje encontro a felicidade nas coisas simples". #Fantástico



As coisas simples: pic.twitter.com/ua1fE4Iqab — Marcelo Victor (@Marcelo_VictorC) September 21, 2020

Vendo o Fantástico e rindo da tentativa de convencerem que a Angélica é uma pessoa simples e engraçada. — Agatha Couto (@agathacouto) September 21, 2020

Angélica disse que hoje encontra felicidade nas coisas simples. Bom... com bilhões na conta é fácil, tia. Quando você tem mansão e barco, o pão com manteiga tem outro sabor mesmo. #Fantastico — Rafinha Bastos (@rafinhabastos) September 21, 2020

O sadismo da elite brasileira não tem fim: Angélica Huck vai para a televisão mostrar pessoas que encontram a felicidade em “coisas simples da vida”.



Na chamada, uma cena de uma mulher fazendo um voo de helicóptero.



Brasil oficial x Brasil real. — João Gabriel Prates (@jgprates) September 21, 2020