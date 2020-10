Lidi pega nas partes íntimas de Lucas reprodução de vídeo

Por O Dia

Publicado 17/10/2020 19:52 | Atualizado 17/10/2020 21:21

Lid Lisboa bebeu além da conta na festa da última sexta-feira, em 'A Fazenda 12', e causou a maior polêmica nas redes sociais após tentar beijar a força Lucas Selfie e, com a recusa dele, apertar o órgão genital do ator. “Me dá um beijo na boca. Aí, como você é incompetente”, disse ela na ocasião.

No Twitter, os internautas acusaram a peoa de assédio e até pediram sua expulsão: "Eu acho que ela devia ser expulsa (apesar que ela estava bêbada), pois se o Lucas Selfie fizesse isso com ela, ele ia ser logo expulso", opinou um usuário da rede social.

Publicidade

"Cadê a movimentação da internet, pra falar do assédio que a Lidi fez apertando o saco do Lucas? Mulher também pratica assédio", escreveu outro. "A Lidi pegou nas partes íntimas do Lucas sem o consentimento dele. A regra é clara. Isso é assédio", publicou outro internauta.