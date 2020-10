Danielle Winits dança com Fernando Schellenberg Globo / Fábio Rocha

Danielle Winits é afastada da Dança dos Famosos, do 'Domingão do Faustão', após torcer o tornozelo durante os ensaios no terceiro ritmo da competição, o funk. A atriz fez uma uma ressonância magnética e consulta com o ortopedista, para se recuperar, mas precisou deixar a disputa temporariamente.

"Hoje não teremos Dani Winits. Teve um problema durante o treinamento, o ensaio, torceu o tornozelo. E é uma das mais preparadas! A Dani leva muito a sério. Vai ser avaliada durante a semana, dependendo do caso, ela pode voltar no Rock ou na repescagem", explicou o apresentador Fausto Silva.

Dani e e Fernando Schellenberg dançariam a a música 'Chama Ela', da Lexa e Pedro Sampaio.