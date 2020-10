Luiza Ambiel sofre ataques de ódio nas redes sociais e família equipe respeito Reprodução / TV Record

Por iG

São Paulo - A equipe que cuida das redes sociais de Luiza Ambiel, participante de "A Fazenda 2020", divulgou neste domingo um comunicado pedindo respeito após a peoa virar alvo de comentários negativos nas redes sociais.

Com isso, a tag "Luiza merece respeito" ganhou destaque, principalmente, no Twitter. Todavia, internautas começaram a responder ao comunicado negativamente, alegando que a participante de "A Fazenda 2020" é tóxica e precisa respeitar os demais participantes do reality show também.

Luiza merece respeito nada, ela não respeitou ninguém, só sabe fofocar e não sabe ouvir verdades, fica fazendo caras e bocas, me desculpem, mas vocês não cegos por não perceberem o quão tóxica ela é, espalhando mentiras, na hora que ela é cobrada, ela se vitimiza, me poupe pic.twitter.com/4yPtuXJ9yU — Hmmm (@Hmmm17113543) October 19, 2020 Hiprocrisia subir a tag luiza merece respeito sendo que essa velha não tem respeito por ngm lá dentro — Clara (@tuiitaclara) October 19, 2020 a Luiza fica fofocando o tempo todo, caçando briga com geral da casa e agora que o povo cansou desse joguinho dela e começou a se afastar, vem o bando de sem noção subir a tag "LUIZA MERECE RESPEITO" apamerda gente — LAÍS CRISTINA (@ilaiscristina) October 19, 2020

Os ataques de ódio em cima de Luiza Ambiel começaram após a peoa colocar em xeque a amizade com Jojo Todynho e o restante das meninas por causa de fofocas relacionadas a Biel. A própria cantora de Que Tirou Foi Esse já declarou que não pretende manter laços com a Musa da Banheira. Para piorar, no fim de semana as duas protagonizaram uma briga para lá de intensa.

Confira o comunicado divulgado pela equipe de Luiza Ambiel: