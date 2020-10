Serginho Groisman, Thiaguinho e Hugo Gloss Reprodução / TV Globo

Por O Dia

Publicado 19/10/2020 08:57 | Atualizado 19/10/2020 09:00

Rio - Thiaguinho participou do "Altas Horas", comandado por Serginho Groisman, e contou que seu nome artísitico foi dado por ninguém menos que Angélica e Toni Garrido. O cantor fez parte do programa "Fama", extinto reality show musical que era comandado pela mulher de Luciano Huck e pelo ex-vocalista do Cidade Negra.

"Nunca fui chamado de Thiaguinho em lugar nenhum! Nem na escola, nem no futebol. Na primeira semana de teste do Fama já me chamaram de Thiaguinho e fui bem batizado por Angélica e Toni Garrido no palco do programa!", revelou.

Apesar de ter nascido em Presidente Prudente, em São Paulo, e ter sido criado em Ponta Porã, no Mato Grosso do Sul, duas regiões onde a música sertaneja tem forte presença, Thiaguinho acredita que o pagode estava em seu destino.

"Dentro da minha casa sempre teve muita música popular brasileira. Meus pais ouviam Elis Regina, Tim Maia e Emilio Santiago... Na minha adolescência, passei a ouvir as bandas de pagode e comecei a gostar muito. Passei cinco anos intensos no grupo Exaltasamba", afirmou.

Quem também participou do "Altas Horas" foi Hugo Gloss, que falou sobre a exaustiva rotina de cobrir premiações de cinema e TV nos Estados Unidos.

"O evento começa às 5h da tarde no calor de Los Angeles. É um perrengue para todo mundo: atores, imprensa e produtores. Ninguém pode sair dos seus lugares para beber água ou ir ao banheiro. É correria e não tem glamour. A primeira vez que cobri o evento precisei subir em um caixote de feira para entrevistar os artistas", revelou.