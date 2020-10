eu to tentando entender as pessoas que se referem à Luiza como “velha” atribuido de algum comentário depreciativo, não faz sentido algum vc se matar criticando macho chernobyl na timeline e reproduzir um modo mega machista de se referir à uma mulher mesmo que vc não goste dela

e não tem a ver com TORCIDA (até pq oi eu não to do lado de ngm tirando a stefani) tem a ver com essa misoginia velada que é FEIO pq só lembram quando é conveniente com alguém que gostamos. isso tá muito errado. dá pra não gostar da pessoa e não reforçar esse estereotipo