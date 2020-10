Denise Fraga em cena de vídeo produzido para o seu canal no YouTube Reprodução/YouTube

RIO - Denise Fraga está escalada para “Um Lugar Sol”, novela de Lícia Manzo, que tem previsão de estreia para o primeiro semestre de 2021 e substituirá “Amor de Mãe” no horário nobre da Globo. Será o primeiro papel fixo da atriz em uma novela após 24 anos.

Denise já começa a se preparar para interpretar a mãe do personagem de Gabriel Leone, uma mulher com problemas em relação ao consumo de álcool. "Vou ter uma leitura nessa semana, e as gravações começam em novembro. Eu só início em janeiro, porque minha personagem só aparece a partir do capítulo 30. É uma cantora, uma mulher cheia de problemas com álcool", disse ao site Notícias da TV.

Ela chegou a participar de “A Lei do Amor” (2016) e “Uga Uga” (2000), mas não tinha um personagem fixo desde “Sangue do Meu Sangue”, novela exibida pelo SBT em 1995. Nos últimos anos, Denise vem se dedicando e se destacando no teatro.

Inclusive, estava em cena com a peça “Eu de Você”, um solo em que interpreta diversas personagens e conta histórias reais, quando as atividades culturais foram interrompidas pela pandemia do novo coronavírus em março. Atualmente, se dedica ao canal que criou no YouTube para compartilhar suas vivências durante quarentena.

"Eu de Você é uma experiência, um jogo, um convite à alteridade. Eu estava muito feliz na turnê. Parei chorando. Mas a parte boa é que descobrimos uma nova linguagem. Participei de uma encenação de outro espetáculo em uma transmissão virtual. Era uma peça de teatro adaptada para a internet. Não era teatro e nem TV. Chamo de experiência virtual. É algo rico, que nos aproximou de pessoas que não têm oportunidade de ir até o teatro.", disse durante a entrevista.

Também estão escalados para “Um Lugar ao Sol”, os atores Cauã Reymond, Alinne Moraes e Andréia Horta, que serão os protagonistas da trama de Lícia Manzo.