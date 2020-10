Miá Mello é a apresentadora do 'Posso Explicar' Divulgação

Por O Dia

São Paulo - As gravações do talk show "Posso Explicar", nova produção original do canal National Geographic no Brasil, já começaram em São Paulo. A atração será apresentada por Miá Mello e conta com 16 episódios de 30 minutos.

O programa apresentará temas diversos do universo da ciência, conduzidos por Miá junto a um especialista científico. O programa também trará celebridades brasileiras como convidados especiais a cada episódio, entre eles estão Mônica Martelli, Fábio Porchat, Vitão, Maria Bopp e Sabrina Sato.

Publicidade

Além disso, Miá será acompanhada por seu fiel escudeiro "EDSON", uma caixa de som com "suposta" inteligência artificial, personalidade ácida e muito divertida, que será praticamente o co-Host da apresentadora. A voz por trás de Edson é de Pinguim, da banda Charlie Brown Junior.