Taís Araújo Divulgação / TV Globo

Por IG - Gente

Taís Araujo irá interpretar a vereadora Marielle Franco, que foi assassinada a tiros junto ao motorista Anderson Gomes em 2018. Segundo a jornalista Carla Bittencourt, do jornal Extra, a atriz participará do especial 'Falas Negras', que a Globo está produzindo para o Dia da Consciência Negra, em 20 de novembro.



O especial é idealizado pela autora Manuela Dias e dirigido por Lázaro Ramos, com quem Taís é casada e que disse ter enfrentado problemas no relacionamento recentemente. O programa irá contar a história de diferentes personalidades importantes para a luta antirracista. Estarão presentes nomes de pessoas da atualidade e também de quem viveu nos anos 1600 e lutou contra a escravidão. Esse é o primeiro programa especial que a emissora carioca quer produzir para datas especiais do calendário brasileiro.

Marielle foi morta em 14 março de 2018, junto com Anderson Gomes Divulgação

Publicidade

Além de Taís Araujo, outros atores também já foram escalados para a produção. Fabricio Boliveira dará vida ao escritor e abolicionista nigeriano Olaudah Equiano. Guilherme Silva interpretará o líder dos movimentos civis estadunidenses Martin Luther King. Ivy Souza estará no papel da cantora Nina Simone. Babu Santana encarnará o pugilista Muhammad Ali. Por fim, Naruna Costa interpretará a filósofa Angela Davis.