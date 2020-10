Luiza Ambiel e Raissa Barbosa Reprodução

Na tarde desta quarta-feira (21), Luiza Ambiel convocou uma reunião entre os peões de 'A Fazenda 12'. A ideia inicial da peoa, junto com Mirella, era falar que Raissa Barbosa havia dito que viu Lipe e Jake, que vive um relacionamento enrolado com Mariano dentro da casa, se beijando.



Na conversa, que aconteceu logo após o almoço dos peões, Luiza deu uma aumentada na história, tudo para conseguir desestabilizar Raissa. Internautas divulgaram um vídeo onde, mais cedo, Ambiel, Victória, Mirella, Biel e Juliano conversavam sobre o plano, dizendo que tinham como objetivo fazer com que a vice Miss Bumbum perdesse a calma.

O plano, no entanto, não deu tão certo assim. Lipe e Jake ficaram do lado de Raissa e os internautas comemoraram, se posicionando contra o plano de Ambiel, que foi classificado como baixo e tóxico. Mas, mesmo assim, Raissa acabou perdendo a paciência e tendo um novo surto ao ser chamada de louca por Mirella.