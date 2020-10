Flávio Fachel detonou Jair Bolsonaro nas redes sociais Reprodução / TV Globo

Por iG

Publicado 22/10/2020 08:18 | Atualizado 22/10/2020 09:41

São Paulo - O apresentador do "Bom Dia Rio", Flávio Fachel, quebrou uma das regras estabelecidas pelo Grupo Globo ao criticar publicamente, na última quarta-feira, o presidente Jair Bolsonaro (sem partido).

O jornalista da Globo não gostou de saber sobre a decisão de Bolsonaro em relação à compra da vacina chinesa. Em seu Twitter, Flávio Fachel declarou que a ação é imoral e quase criminosa. "Nenhum presidente, seja ele qual for, não tem autoridade suficiente para abrir mão de qualquer vacina para a Covid-19, venha ela de onde vier. É imoral e quase criminoso pretender isso”.

A postagem do jornalista dividiu opiniões entre seus seguidores. Alguns eleitores de Bolsonaro disseram que a vacina não tem comprovação científica e o que não é certo comprar o produto assim. Contudo, houve quem lembrou da defesa do mandatário com a cloroquina, que também não tinha aval científico contra a Covid-19.

A regra quebrada por Fachel

Flávio Fachel violou uma estabelecida pela Globo nos últimos anos. A ata diz que o profissionais da área devem se abster de opiniões políticas e de defender ideologias, para assim manter a integridade da cobertura jornalística.